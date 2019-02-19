كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ​بينينفارينا تطلق صورة تشويقية لسيارتها "PF0" الخارقة الجديدة بقوة 1900 حصان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تظهر مزيد من شركات السيارات الفائقة والخارقة في كل عام وبعضها ينجح في الاستمرار والآخر لا ينجح في ذلك، ومن الشركات الجديدة المنتظرة في 2019 شركة بينينفارينا التي انتقلت من تصميم السيارات الي تصنيع السيارات الخارقة مع موديل باتيستا الايطالي الجديد الذي ظهرت له أخيراً صورة تشويقية جديدة تظهر الجزء الأمامي من السيارة.

وقد سميت السيارة على اسم مؤسس الشركة الأسطوري ومن المقرر تقديم باتيستا الجديدة بصورة السيارة الرئيسية لأوتوموبيل بينينفارينا التي تتبع شركة ماهيندرا الهندية. وتعرف السيارة داخلياً باسم PF0 وهي سيارة مرتقبة بقوة 1900 حصان وبتصميم من بينينفارينا بالتعاون مع ريماك ودعم مالي من ماهيندرا وستكون سيارة كهربائية خارقة يمكنها الوصول الي سرعة 100 كم في الساعة في ثانيتين فقط مع سرعة قصوى 402 كم في الساعة.

وسيفوق سعر السيارة حاجز 2 مليون دولار وسيصنع منها 150 نسخة فقط 50 منهم في أمريكا الشمالية والباقي لأسواق العالم الأخرى. وتعطينا الصورة التشويقية لمحة عن مقدمة السيارة وهي واحدة من صور تشويقية عديدة ظهرت للسيارة في الفترة الأخيرة وسيتم تقديم السيارة بشكل رسمي في مارس في معرض جنيف الدولي للسيارات.