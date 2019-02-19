كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوجاتي تستعد لإطلاق سيارة خارقة جديدة.. تعرف على سعرها! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد بوجاتي الفرنسية حاليا لإطلاق سيارة خارقة جديدة سيتم الكشف عنها من خلال معرض جنيف 2019 للسيارات الذي سينطلق في شهر مارس القادم، حيث تبين أن هذه السيارة ستكون أغلى سيارة رياضية جديدة في العالم.

وسيبلغ سعر هذه السيارة سيبلغ 16 مليون يورو، أو ما يعادل 317 مليون جنيه مصري تقريبا، وستنتج منها بوجاتي نسخة واحدة فقط، وهي النسخة التي تم صنعها بالطلب من أجل فرديناند بيش الرئيس التنفيذي الأسبق لمجموعة فولكس فاجن الألمانية حفيد فرديناند بورشه مؤسس شركة بورشه للسيارات.

جدير بالذكر أن هذا الخبر ذكره كريس سينج جامع السيارات الثري المعروف، والذي ذكر على تويتر من خلال حسابه الخاص سعر هذه السيارة ولمن صنعتها الشركة الفرنسية.