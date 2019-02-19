كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رولز رويس" تواجه عجز في الطلب على "كولينان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مارتن فريتش، مدير رولز رويس عن بيع كافة نسخ كولينان المعدة للإنتاح حتى شهر يوليو القادم، في الوقت الذي تستمر فيه طلبات الحجز بالقدوم من مختلف المشترين الأثرياء حول العالم، وهو ما دفع مصنع الشركة في مدينة جودوود الإنجليزية للعمل بكامل طاقته.

كما أشار إلى أنه يحاول جاهداً أن يزيد من عدد السيارات المتاحة بقدر بسيط، إلا أنه من غير الممكن تحقيق ذلك نظراً لأنه على الرغم من استغلال كامل قدرة المصنع، إلا أن الطلب يتخطى المعروض بشكل دائم.

والمزعج هنا، عدم وجود سيارات كافية لبيعها في وقت يكون هناك الكثير من المشترين المهتمين، ما دفع الشركة لتوظيف 200 عامل إضافي خلال العام الماضي، ولكن يظل مصنع جودوود يضم 2,000 موظف.