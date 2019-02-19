كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرسيدس تكشف عن سيارتها GLC الجديدة في هذا الموعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد شركة مرسيدس للكشف عن سيارتها GLC الجديدة، خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات في الفترة من 7 إلى 17 مارس القادم.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الموديل الجديد يتميز من خلال الرتوش التصميمية مثل الكشافات العاملة الآن بتقنية LED، والمآزر والعتبات الجديدة، كما تتمتع السيارة بقمرة جديدة مع شاشة لمسية كبيرة، ونظام الاستعمال MBUX.

Advertisements

وتظهر أهم التغييرات على مستوى الدفع؛ حيث تم استبدال جميع محركات السيارة واستعارة محركات من الموديل الجديد لشقيقتها الفئة C، وبذلك تحصل السيارة على خدمات جيل جديد من محركات البنزين مع فلتر جزيئات ومولد بدء كهربائي، وهو ما يساعد على الحد من الاستهلاك بنسبة حوالي 15%.

وتتوفر للسيارة GLC الجديدة في البداية مجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 120 كيلووات/163 حصان و190 كيلووات/258 حصان. وفي وقت لاحق سيتم إطلاق موديل هجين بمدى سير كهربائي 50 كلم.

ومن المقرر طرح السيارة GLC الجديدة في الأسواق بموديل كوبيه وآخر SUV خلال فصل الخريف القادم لتشعل نار المنافسة مع أودي Q5 وبي إم دبليو X3.