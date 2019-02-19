هوندا ستغلق مصنعها في بريطانيا وتسرح 3,5000 موظف

الخليج ٣٦٥ نت – حسب تقارير وكالة سكاي نيوز الإخبارية البريطانية، تستعد هوندا للإعلان عن إغلاق مصنعها القائم ببلدة سويندون الإنجليزية.

صرح الموقع الإخباري أن الصانعة اليابانية تنوي إغلاق مصنعها هناك في 2022، حيث سينتج عن ذلك تسريح 3,500 عامل، ولهذا فقد تقوم هوندا بإصدار تصريح رسمي لاحقاً اليوم.

من المتوقع أن يكون اغلاق مصنع هوندا في سويندون ضربة قوية لصناعة السيارات في المملكة المتحدة، نظراً لكونه ينتج 10% من إجمالي السيارات انجليزية الصنع، والبالغ عددها 1.52 مليون وحدة سنوياً.

يقوم مصنع هوندا في بلدة سويندون حالياً بإنتاج هاتشباك سيفيك للسوق العالمي، بما يتضمن الولايات المتحدة، ولكن هناك العديد من العوامل التي تدفع هوندا لمثل هذا القرار، ما يتضمن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، تهديدات الرئيس الأمريكي بفرض جمارك على السيارات الأوروبية المستوردة، إضافة لوجود اتفاقية جديدة بين الاتحاد الأوروبي واليابان لمنع الجمارك على السيارات يابانية الصنع.

أكد عضو البرلمان البريطاني، جوستين توملينسون، المعلومات الواردة في تقرير سكاي نيوز عبر كتابته تغريدة يشرح فيها أن قرار هوندا لا يأتي نتيجة لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ولكن بسبب الصيحات العالمية، حيث لن يكون هناك أي تغييرات في عدد العمال أو الإنتاج حتى عام 2021.

وحسب بعض المصادر المقربة من الشركة اليابانية، سيتم الإبقاء على المقر الأوروبي الرئيسي وإدارة عمليات فورمولا 1 في بلدة براكنيل الإنجليزية.

هذا ويذكر أن مصنع هوندا الإنجليزي اعتاد إنتاج مركبات مثل اكورد ذات المواصفات الأوروبية، فيت، CR-V وسيفيك، قبل أن يتم نقل إنتاج هذه الموديلات لمصانع دول أخرى مع الاستمرار في إنتاج نسخة الهاتشباك من سيفيك فقط هناك.