“بالصور” الدليل الشامل لأبرز السيارات التي ستنطلق في معرض جنيف للسيارات 2019

الخليج ٣٦٥ نت – رغم أن معرض جنيف الدولي للسيارات قد يكون واحد من أصغر الفعاليات الخاصة بصناعة المحركات على الصعيد العالمي، إلا أنه يضم بشكل سنوي بعض أقوى العلامات في القطاع بشكل عام، ولذا من غير المفاجئ معرفة أننا سنرى خلال أحداثه هذا العام ما يزيد على 100 تدشين جديد.

في الوقت الذي نلاحظ فيه غياب العديد من العلامات عن الكثير من المعارض الأخرى، سيكون هناك قليل من الغائبون عن معرض جنيف 2019، وهو ما يتضمن فورد، هيونداي، جاكوار لاندروفر وفولفو، رغم أن علامة بولستار التابعة للأخيرة ستكون موجودة بطراز جديد كلياً.

يفتح المعرض السويسري أبوابه للصحفيين وممثلي الشركات والوكالات يومي 5 و6 مارس، قبل أن يبدأ الترحيب بالزوار من الجمهور ما بين يوم 7 وحتى 17 من الشهر ذاته، حيث سنرى خلال أحداثه تدشين العديد من الموديلات الجديدة، ما يتضمن الجيل الثامن من فولكس واجن جولف وSUV جديدة من علامة لاجوندا شقيقة استون مارتن.

هذا وسوف نستعرض معكم اليوم في دليلنا الشامل أبرز السيارات الإنتاجية والنسخ الاختبارية التي ستظهر بمعرض جنيف القادم عبر ذكر اسم وصورة مختلف الطرازات.

سانج يونج تيفولي

مرسيدس CLA شوتينج بريك

لكزس LC الكشف

اودي ABT A6 افانت

اودي ABT +RS4

ABT e-Transporter

SUV الفا روميو الصغيرة

بي ام دبليو الباينا B7 xDrive

اودي E-Tron الاختبارية

اودي RS Q3

اودي S8

اودي TT RS

اوروس سينات

بنتلي بنتايجا سبيد

بي ام دبليو الفئة الثالثة تورينج

بي ام دبليو 530e iPerformance الهجينة

بي ام دبليو الفئة السابعة

بي ام دبليو X3 وX4 كومبيتيشن M

بوجاتي شيرون سبورت إصدار 110 Ans

هايبركار بوجاتي

كيا اكسيد

لامبورجيني هوراكان ايفو

لكزس UX300e

مازدا MX-5

ماكلارين 600LT سبايدر

مرسيدس AMG GLC 63

مرسيدس AMG A45

مرسيدس V-Class

مرسيدس AMG GT R رودستر

ميني كوبر S إصدار 60 عام الخاص

مورجان الرياضية عريضة الهيكل

بولستار 2 الكهربائية

بورش 718 كايمان وبوكستر T

بورش تايكان

سكودا كاميك

سكودا سوبيرب

سانج يونج كوراندو

سوبارو e-Boxer الهجينة

مرسيدس G-Class انفيرنو

فولكس واجن جولف GTI TCR

فولكس واجن جولف Mk8

فولكس واجن باسات

فولكس واجن T-Cross