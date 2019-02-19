استثمار إماراتي بمشروع السيارات الروسية اوروس وظهور سينات في أبوظبي

الخليج ٣٦٥ نت – استحوذت الشركة الإماراتية “توازن” على حصة قدرها 36% في المشروع الروسي “اوروس”، مقابل “110 ملايين يورو” سيتم استثمارهم في المشروع خلال السنوات الثلاث القادمة، وذلك بعد توقيع الاتفاقية على هامش معرض “أيدكس” الدولي المنعقد في الإمارات.

وتفقد الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والشيخ “حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم” ولي عهد دبي، سيارة “اوروس سينات” خلال معرض “أيدكس”، وقد أبدوا إعجابهم بتقنيات السيارة وتصميمها المميز والخصوصية التي تمتلكها لراحة الركاب وسلامتهم ورفاهيتهم.

حيث تتميز السيارة بأنها تسير بالدفع الرباعي ومحرك أمامي وعلبة تروس مؤلفة من 9 سرعات، ويتم تصنيعها حالياً بسعة 8 إسطوانات “سلندرات” على أن يجري تصنيعها في وقت لاحق بسعة 12 سلندر.

يُذكر أن “اوروس” من بواكير مشروع “كورتيج” الذي تم اطلاقه بتكليف من الرئيس “فلاديمير بوتين” سنة 2012؛ لتصميم وإنتاج سلسلة كاملة من السيارات الفارهة الخاصة بالوزراء وكبار المسؤولين، وتشمل “الليموزين والسيارات العادية وذات الدفع الرباعي والحافلات الصغيرة الفاخرة”، حيث تم تكليف المؤسسات الصناعية وعلى رأسها “معهد بحوث السيارات والمحركات الروسي” بتأمين السيارات اللازمة لخدمة الحكومة والاستعاضة بها عن مثيلاتها الأجنبية، وتسويقها في بلدان العالم.