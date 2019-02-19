إليك فائدة مساعدين السيارة وعلامات تلفها

الخليج ٣٦٥ نت – تتعدد عوامل الأمان التي تعمل على إيقاف السيارة في حال الخطر، منها أنظمة المكابح المختلفة التي توجد بالسيارة حالياً، وأيضاً الإطارات إذا كانت بحالة جيدة، كذلك يوجد عامل هام جداً مسؤول عن إيقاف السيارة وهو المساعدين “ممتص الصدمات”.

حيث أن المساعدين لهم عامل مهم جداً في تحديد مسافة الوقوف،وكمثال على ذلك، فإن السيارة لو كانت تسير بسرعة 80 كم/س واضطررت أن توقفها فجأة سيكون هناك فرق 2.6 م بين المساعدات الجيدة وتلك السيئة، وبذلك فإن المساعدين يقدمون فائدتين مهمتين للسيارة، وهم كما يلي.

الراحة للسائق والركاب: من خلال امتصاص الصدمات التي تنتج من الحفر والمطبات على الطريق كي لا يشعر الركاب بها.

الأمان للسيارة: وذلك من خلال الإبقاء على الإطار ملامساً تماماً للأرض ما يعطي السيارة ثباتاً استثنائياً للاستفادة من المكابح ومن توجيه مقود القيادة فتبتعد عن الأماكن الخطرة.

ويوجد نوعين من المساعدين، المساعدين الهوائية والمساعدين الكهربائية، ونظراً لأهميته الشديدة كما ذكرنا، فإنه يجب العناية بهم وفحصهم بصورة مستمرة، كي تحافظ على حياتك في حال واجهت حادث مفاجئ أمامك، لذلك قم بالفحص الدوري لهم بعد قطع مسافة 20000 كم، على أن يتم تغييرهم بعد قطع مسافة 80000 كم.

وتوجد عدد من المؤشرات التي تدل على تلف المساعدين، وهي كما يلي: