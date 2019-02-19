شكرا لقرائتكم خبر عن تويوتا تقرر رسميا وقف تصنيع بريوس سي والان مع التفاصيل

تستعد شركة تويوتا لوقف تصنيع طراز بريوس سي Prius C رسميا على أن تستبدله بنسخة كهربائية جديدة من طراز Corolla تطرح خلال عام 2020 المقبل، وفقا للعين الإخبارية.

ووفقا لما ذكره موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن تويوتا عانت في السنوات الأخيرة من الخسائر في مبيعات طراز بريوس سي Prius C داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

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ومنذ طرحه في عام 2012، تذيل طراز بريوس سي Prius C ترتيب جدول مبيعات تويوتا على مستوى العالم، فلم يتمكن من حصد أي شعبية على مدار هذه السنوات بالمقارنة مع سيارات أخرى من الفئة نفسها وأقل في الإمكانيات.

وكان يعمل طراز بريوس سي Prius C بمحرك كهربائي متواضع بقوة تصل لـ99 حصانا مع بطاريات تصل طاقتها الكاملة لـ74 كيلوات.

ولتفادي ما سببه بريوس سي Prius C من خسائر، رأت شركة تويوتا ضرورة سرعة استبداله بطراز كهربائي أكثر قوة، وحتى الآن يعد طراز Corolla المرشح الأمثل لهذه المهمة.