تقرير عالمي: تعافي الاقتصاد المصري يقود سوق السيارت نحو النمو

كتب: باسل الحلواني

كشفت إحدى الشركات البريطانية المتخصصة في الاستشارات الاقتصادية، عن تقريراً تفصيلياً يتعلق بحركة المبيعات داخل قطاع السيارات بدول شمال أفريقيا خلال عامي 2019 و2020، متضمناً العديد من المفاجآت.

وتوقع التقرير الذي أعدته "فيتش سوليوشن"، التابعة لمؤسسة التصنيف الائتماني الشهيرة "فيتش"، أن تقود ثلاث دول هي:" مصر والمغرب والجزائر"، نمو المبيعات بالمنطقة الشمالية لقارة أفريقيا، بمعدل يتراوح بين 8.1٪ و 6.0٪، وهي نسب أعلى من معدلات

النمو العالمي التي من المنتظر أن تتراوح بين 1.5 ٪ و2.0 ٪.

وأكد التقرير أن السبب الرئيسي في تنامي قطاع السيارات المصري، يرجع إلى تعافي أداء الاقتصاد القومي فضلاً عن الإعفاء الجمركي الكامل على السيارات أوروبية الصنع تنفيذاً لبنود اتفاقية الشراكة الأوروبية.

ومن المنتظر أن يشهد سوق السيارات في مصر نمو في مبيعات السيارات على أساس

سنوي في 2019 بنسبة 14.6%، يليه متوسط سنوي بمعدل نمو قدره 6.6 ٪ على المدى المتوسط وحتى عام 2022.

هذا ويتوقع خبراء محليين أن يشهد قطاع السيارات المصري في 2019 نموًا بالمبيعات يتراوح بين 20 إلى 25 % على أساس سنوي، وصولاً إلى 220- 225 ألف سيارة بنهاية ديسمبر المقبل.

جدير بالذكر أن سوق السيارات في مصر، يواجه العديد من التحديات منذ مطلع العام الجاري، وتحديداً عقب تطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية الشراكة الأوروبية، بعدما انطلقت عدة حملات تدعو لمقاطعة شراء السيارات، أشهرها حملة "خليها تصدي".