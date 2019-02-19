“بالصور” هيونداي سوناتا 2020 الشكل الجديد كلياً تظهر اثناء اختبارها في دبي + موعد التدشين

الخليج ٣٦٥ نت – تم التقاط صور هيونداي سوناتا 2020 الجيل القادم أثناء اختبارها في دبي، ما كشف لنا تفاصيل تصميمها حيث يبدو بأن سوناتا الجديدة تصميمها مستوحى من لي فيل روج الاختبارية حيث أنها رياضية بمصابيح أمامية LED، مع خطوط أكثر حدّة.

أما الخلفية التي اتضحت تفاصيلها لأول مرة، فإن مصابيحها متصلة بطريقة مستلهمة ربما من سانتافي 2019 المواصفات الصينية.

تظهر الداخلية لوحة قيادة مغطاة بالكامل مع مقاعد بالجلد البني ولمسات من اللون ذاته داخل باب السائق.

هذا ومن المقرر البدأ في إنتاج هيونداي سوناتا 2020 الجديدة كلياً في 15 مارس 2019، لذا الراجح أن تدشينها سيتم في معرض نيويورك للسيارات الذي سيفتتح أبوابه في 16 أبريل 2019.

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