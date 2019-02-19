“بالفيديو والصور” شاهد أطول دراجة هوائية في العالم بطول 35 متر

الخليج ٣٦٥ نت – تفتخر موسوعة جينيس للأرقام القياسية بجذبها بعض أمهر المواهب في العالم لأجل التنافس على تحقيق الرقم القياسي في كل ما هو أكبر، أثقل، أقوى، أسرع وحتى أطول، حيث انتزع اللقب الأخير عدة أفراد من منظمة الدراجات الهوائية الهولندية المدعوة ميجي فان ماريس ويركلوج بعد تنفيذهم واحد من أهم مشروعاتهم.

قامت المنظمة الهولندية ببناء دراجة هوائية هي الأطول في العالم من نوعها، حيث ضمن طولها البالغ 35.79 متر لهم الحصول على الاعتراف الرسمي من قبل موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

تم صنع الدراجة عبر استخدام عدد من دعامات الألومنيوم الخاصة بمصابيح الحفلات الغنائية، حيث تم لحامها معاً بشكل ذكي يمنع انحنائها، ما يوجب أن يقود الدراجة شخصان معاً، واحد بالخلف يقوم بالتبديل كي تتحرك العجلات الضخمة، إضافة إلى شخص بالأمام يتولى التوجيه.

هذا ويذكر أن الدراجة يسهل ركوبها، حسب تأكيد مدير الفريق الذي قام بصنعها، رغم أنه سيكون من الصعب للغاية استخدامها في انعطافات شوارع المدن الضيقة بسبب طولها الهائل كما نرى بالصور أدناه.