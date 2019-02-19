هل شرب الشاي أثناء القيادة مخالفة مرورية؟

الخليج ٣٦٥ نت – علّق اللواء “عبدالله البسامي” مدير الإدارة العامة للمرور، على مقطع الفيديو المتداول لتحرير مخالفة “شرب الشاي أثناء القيادة”، بأنه غير صحيح ومفبرك ولا أساس له من الصحة.

حيث انتشر مقطع الفيديو وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، على أنه لشخص يزعم أن رسالة نصية وصلت على جواله من المرور بتحرير مخالفة ضده بقيمة 900 ريال لشرب الشاي أثناء القيادة.