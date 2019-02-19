%32 من استدعاءات السيارات هذا العام بسبب أعطال طفايات الحريق

الخليج ٣٦٥ نت – أطلقت وزارة التجارة والاستثمار مبادرة «مركز استدعاء المنتجات المعيبة»، والتي تُقدم خدمات نوعية للمستهلكين، وألزمت الوزارة وكلاء السيارات في المملكة بإجراء إصلاحات مجانية على 270645 سيارة تم استدعاؤها منذ بداية العام الجاري 1440، وذلك لوجود خلل وأعطال في تصنيعها.

وتختلف أعداد السيارات المستدعاة، باختلاف نوع العطل والخلل، كالتالي:

خلل في طفاية الحريق: 87445 سيارة بنسبة 32%.

خلل في مثبت ومستشعر السرعة: 39983 سيارة بنسبة 14.7%.

خلل في نظام التوجيه الكهربائي (EPS): بـ37929 سيارة بنسبة 14%.

خلل في الكاميرات الخلفية وشاشات الملاحة: 40 سيارة مستدعاة.

وترتكز المبادرة على متابعة شكاوى المستهلك عن عيوب التصنيع، ومشاكل المنتجات محلياً ودولياً، ومراقبة إشعارات واستدعاءات الشركات المصنعة وتحليلها، والتي يتم من خلالها استدعاء المنتجات المعيبة.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز سلامة المستهلك وضمان وحفظ حقوقه، رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين، تطوير وتنظيم خدمات ما بعد البيع في المملكة، تطبيق رؤية المملكة 2030.