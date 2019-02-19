كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خليها تصدي": "متشتروش عربيات.. الأسعار هتنزل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد شتا، المتحدث الرسمي لحملة "خليها تصدي – زيرو جمارك"، إن أسعار السيارات تنخفض بشكل مستمر، موضحًا أن عدد أعضاء الحملة وصل إلى مليون و200 ألف شخص، مؤكدا أن صمود أعضاء الحملة وراء انخفاض الأسعار.



وأشار "شتا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين، إلى أنهم يريدون أن يكون سعر السيارة عادل مقارنة بالسيارات في الخليج وأوروبا، وهامش ربح لا يتعدى 10%، منوها بأن المرحلة الثانية للحملة ستكون مناقشة أسعار قطع الغيار.



وأضاف أن من يريد شراء سيارة عليه الانتظار، إذا لم تكن هناك ضرورة للشراء، حيث ستشهد أسعار السيارات مزيد من الانخفاض، لافتا إلى أن أجهزة الدولة تتابع الحملة، وتؤيدها، نافيا ما يردده تجار السيارات أن الحملة بدأت منذ 2015، مؤكدا أن الحملة بدأت في يناير 2019.

