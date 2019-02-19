عرض عبداللطيف جميل للتمويل على تويوتا كورولا ويارس 2019

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت شركة عبداللطيف جميل للتمويل عرضاً على كلا من تويوتا “يارس وكورولا” موديلات 2019. ويأتي هذا تحت شعار “موّلها الآن.. بدون دفعة أولى”، ويسري العرض حتى 28 فبراير 2019، أو حتى نفاذ الكمية أيهما أسبق. الفئات المشمولة بالعرض: يارس سيدان 2019- فئة أساسي- بقسط شهري 990 ريال.

يارس سيدان 2019- فئة واي- بقسط شهري 1,049 ريال.

يارس سيدان 2019- فئة واي اكس- بقسط شهري 1,211 ريال.

كورولا 2019- فئة اكس ال أي- بقسط شهري 1,289 ريال.

كورولا 2019- فئة اكس ال اي 1.6 سي في تي- بقسط شهري 1,440 ريال.

كورولا 2019- فئة اكس ال اي مطور 1.6- بقسط شهري 1,549 ريال.

كورولا 2019- فئة اي ال اي 1.6- بقسط شهري 1,649 ريال. مميزات العرض: بدون مصاريف إدارية “كورولا فقط”.

الإيجار الشهري الأول على الشركة والمحتسب على أساس 60 شهر على حسب العرض “كورولا فقط”.

بدون دفعة أولى، حال كانت الدفعة الشهرية تغطي 33% من الراتب الشهري.

بدون كفيل.

معتمد من الهيئة الشرعیة.

إمكانية إعادة تمويل الدفعه الأخيرة.

تطبيق الشروط والأحكام.

الإيجار الشهري لا يشمل قيمة الضريبة المضافة. صورة العرض:

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