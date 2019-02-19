عرض عبداللطيف جميل على تويوتا راف فور 2018 ونوفا وفورتشنر 2019

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت شركة عبداللطيف جميل للتمويل عرضاً على كلا من تويوتا “راف فور 2018” وتويوتا “إنوفا وفورتشنر” موديلات 2019. ويأتي هذا تحت شعار “اكتشف أروع الفرص.. مع سيارات الدفع الرباعي”، ويسري العرض حتى 28 فبراير 2019، أو حتى نفاذ الكمية أيهما أسبق. الفئات المشمولة بالعرض: إنوفا 2019- فئة أساسي 2.7 – بقسط شهري 1,961 ريال.

راف فور 2018- فئة جي ال أي فتحة سقف – بقسط شهري 2,174 ريال.

راف فور 2018- فئة جي ال أي مميز – بقسط شهري 2,391 ريال.

فورتشنر 2019- فئة جي اكس 2 دفع ثنائي – بقسط شهري 2,228 ريال.

فورتشنر 2019- فئة جي اكس 2 دفع رباعي – بقسط شهري 2,416 ريال.

فورتشنر 2019- فئة في اكس 1 – بقسط شهري 2,894 ريال. مميزات العرض: بدون دفعة أولى، حال كانت الدفعة الشهرية تغطي 33% من الراتب الشهري.

بدون كفيل.

تأمين طرف ثالث وعلى جسم السيارة.

التسديد من خلال سداد.

دفعات شهرية تصل إلى 60 شهر.

إمكانية إعادة تمويل الدفعة الاخيرة على مدة سنة.

معتمد من الهيئة الشرعیة.

تطبق الشروط والأحكام.

الإيجار الشهري لا يشمل قيمة الضريبة المضافة. صورة العرض:

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