رابطة التجار تشيد بتمويل "المركزى" لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

كتب: باسل الحلواني

أشاد المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، بقرار البنك المركزي، الخاص بتوفير التمويل اللازم لعملية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، أو بالوقود المزدوج "بنزين - غاز" بفائدة 5 %، وذلك لأصحاب سيارات النقل

والأجرة.

وقال "أبوالمجد"، إن القرار يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم إلى العمل بالغاز الطبيعي، والاعتماد على الطاقة النظيفة.

وأكد رئيس رابطة تجار السيارات، أن الاعتماد على الغاز الطبيعي بات ضرورة للاستفادة من الإمكانات المتاحة، في ظل الاكتشافات الجديدة المبهرة، وارتفاع الاحتياطات المصرية من الغاز، وهو الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في تخفيض قيمة فاتورة الدعم، فضلاً عن القضاء على الانبعاثات الكربونية الناجمة عن احتراق الوقود التقليدي.

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