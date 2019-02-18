أنباء عن غلق "هوندا" لمصنعها ببريطانيا بحلول 2022

كتب: باسل الحلواني

تداولت العديد من وسائل الإعلام البريطانية، أنباء عن اعتزام شركة صناعة السيارات هوندا، غلق مصنعها بمدينة سويندون الإنجليزية، بحلول عام 2022، وهو الأمر الذي لم تنفيه الشركة اليابانية حتى الآن.

وأنتج المصنع الذي يعمل به 35 ألف عامل،

مايقرب من160 ألف سيارة خلال عام 2018، وهو مايزيد قليلا عن 10%، من إجمالي إنتاج بريطانيا البالغ 1.52 مليون مركبة.

وكانت "هوندا"، قد أوقفت عملياتها ببريطانيا، في وقت سابق، للمساعدة في

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التصدي لأي اضطراب قد ينتج عن مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.

ووفقاً للمحللين والخبراء، فإن هناك عوامل أخرى بخلاف الانفصال يتردد أنها قد تساهم في قرار عملاق صناعة السيارات اليابانية.

جدير بالذكر أن شركة نيسان لصناعة السيارات، قد أعلنت قبل أسبوعين من الآن عن إلغاء خططها لتصنيع سيارات طراز إكس-تريل الرياضية في المملكة المتحدة.