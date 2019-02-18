الشركات تنتظر قرارات مصيرية من ترامب قد تحول صناعة السيارات إلى كابوس

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت وكالة “رويترز” للأنباء عن وجود تقرير سري من وزارة التجارة الأمريكية من المنتظر إرساله إلى الرئيس دونالد ترامب حول صناعة السيارات واستيرادها وتأثيرها على الاقتصاد الأمريكي، والوقوف على أثر الواردات على الأمن القومي للبلاد.

وأنه على ضوء المعلومات التي في التقرير فإنه من المتوقع أن يتخذ الرئيس الأمريكي عدة قرارات مصيرية خاصة بصناعة السيارات العالمية ومكوناتها، وذلك بالتهديد بفرض رسوم جمركية على السيارات ومكوناتها المستوردة من الخارج تصل إلى 25 %، ووصف تصنيف تلك الواردات على أنها تهديد للأمن القومي.

ومن المفترض أن يظل محتوى التقرير سريا بينما يدرس ترامب التوصيات التي يطرحها، وهو ما يزيد القلق لدى كبار صناع السيارات في اليابان والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية بشأن القرارات التي سيتم اتخاذها خاصة فرض الجمارك التي تصل إلى 25%، والتداعيات التي ستحدث على إثر هذا القرار ومنها إضافة آلاف الدولارات إلى تكلفة السيارات، والتي تتسبب في التخلي عن مئات الآلاف من الوظائف.

وقال صناع السيارات أنه في حال لم يوصي التقرير بالسيناريو الأسوأ وهو فرض جمارك تصل إلى ما بين 20 و25 % على السيارات المجمعة والمكونات، فإنه سيتم فرض رسوما أضيق نطاقا تستهدف المكونات وتكنولوجيا الصناعة ذات الصلة بسيارات الطاقة الجديدة والسيارات ذاتية القيادة والمتصلة بالإنترنت.

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ووفقاً لتقرير من مركز أبحاث السيارات يحظى بالكثير من الاحترام، فإن فرض الرسوم الجمركية بنسبة 25% ستكلف قطاع السيارات والصناعات المرتبطة به 366 ألفا و900 وظيفة.

وأن أسعار سيارات المهام الخفيفة الأمريكية، بما في ذلك المصنعة في الولايات المتحدة، ستزيد بمقدار 2750$ (10,312 ريال) للسيارة في المتوسط، وهو ما سيقلص المبيعات في الولايات المتحدة بواقع 1.3 مليون سيارة ويضطر الكثير من الزبائن إلى اللجوء لسوق السيارات المستعملة.

وكشف مسؤولون في الإدارة إن التهديد بفرض رسوم جمركية على السيارات وسيلة للحصول على تنازلات من اليابان والاتحاد الأوروبي.