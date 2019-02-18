رولزرويس جوست 2021 تظهر معدلة في شكل تخيلي

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الخليج ٣٦٥ نت – بعد أن انتشرت مؤخراً عدة صور تجسسية للجيل القادم من رولزرويس جوست 2021 الجديدة كلياً، استوحى مصمم الجرافيك E.Milano منها صورة تخيلية تظهر السيدان الفاخرة القادمة بشكل معدل.
تظهر الصورة التخيلية جوست مع ناشر أمامي رياضي أكثر مع عدة عناصر ديناميكية بجوانبها، قبل الإنتقال للعجلات الضخمة الخاصة بشركة Kahn Design البريطانية للتعديلات، وهو ما لا يبتعد كثيراً عن ما كشفت عنه الصور التجسسية في النسخة القياسية من وجود سقف رياضي ومصابيح أمامية ذات تصميم أكثر سلاسة.
تشير التسريبات لقدوم رولزرويس جوست 2021 الجديدة كلياً مستندة على نفس منصة الألومنيوم المستخدمة في طرازات فانتوم وكولينان، وهو ما سيفيد بزيادة مستوى راحة الركوب ودقة التوجيه، إضافة لوجود محرك V12 سعة 6.75 لتر مثل الموديلات الأخرى، كما تشير التوقعات لاحتمال وجود نسخة ذات محرك هجين، رغم أنها قد تتأخر قليلاً.
هذا ومن المخطط أن تقوم رولزرويس بالكشف عن جوست 2021 الجديد كلياً خلال العام المقبل، حيث ستأتي السيدان الفاخرة كموديل 2021 عند طرحها بالأسواق في مطلع العام ذاته.
الشكل التخيلي المعدل:
الصور التجسسية:
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