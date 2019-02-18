الطلب مرتفع على كولينان لدرجة أن رولزرويس لا تستطيع تلبيته!

الخليج ٣٦٥ نت – على الرغم من المشكلات التي تعانيها رولزرويس بسبب انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، إلا أن العلامة الإنجليزية الفاخرة لا تزال بوضع ممتاز عالمياً، ويعود ذلك خاصة لارتفاع مبيعاتها بفضل SUV كولينان الجديدة.

خلال حديث صحفي مؤخراً مع مدير رولزرويس الولايات المتحدة، مارتن فريتش، تم الكشف عن كون كافة نسخ كولينان المخطط إنتاجها حتى شهر يوليو القادم محجوزة بالفعل، في الوقت الذي تستمر فيه طلبات الحجز بالقدوم من مختلف المشترين الأثرياء حول العالم، وهو ما دفع مصنع العلامة الفاخرة في مدينة جودوود الإنجليزية للعمل بأقصى قدرة.

أردف مارتن قائلاً أنه يحاول جاهداً في الواقع أن يزيد من عدد السيارات المتاحة بقدر بسيط، إلا أنه من غير الممكن تحقيق ذلك نظراً لأنه على الرغم من استغلال 100% من قدرة المصنع، إلا أن الطلب يتخطى المعروض بشكل مستمر.

قد لا تكون هذه مشكلة سيئة، إلا أنه من المزعج عدم وجود سيارات كافية لبيعها في حين يكون هناك الكثير من المشترين المهتمين، ما دفع الشركة لتعيين 200 عامل إضافي خلال العام الماضي، ولكن يظل مصنع جودوود يضم 2,000 موظف فقط.

هذا ومن المثير للاهتمام أن نصف ملاك كولينان الجدد حديثي العهد على علامة رولزرويس، كما أن الكثير منهم من السيدات والأجيال الأصغر بشكل عام، في حين يهتم عملاء الشركة البريطانية الحاليون بشرائها لأجل ضمها لمجموعتهم بسبب ما تتميز به من قدرة على القيادة في مختلف الظروف، وهو ما يتوقع أن يدفع الشركة لزيادة خطوط إنتاجها قريباً كي تتمكن من الاستجابة للطلب الكبير على الـSUV الجديدة.

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