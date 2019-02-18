فيراري تتصدر التجارب الشتوية لليوم الإفتتاحي بقيادة فيتيل في برشلونة

الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – مع إقتراب موسم الفورمولا 1، تصدر فريق فيراري في الجلسة الصباحية بقيادة بطل العالم أربع مرات سيباستيان فيتيل مسجلاً أسرع زمن في أفضل لفاته (دقيقة و18.161 دقيقة) بتركيبة “سي 3″الصفراء اللون متوسطة القساوة في اليوم الإفتتاحي من التجارب الشتوية على متن “إس إف 90”.

وقال فيتيل: “لم أكن امل في يوم أفضل كهذا، لا يصدق.”



الفترة الصباحية:



وقد أتم فيتيل الذي يسعى الى تحقيق لقبه الخامس 72 لفة، أي ما يقارب زمن سباق كامل تقريبا في الجلسة الصباحية مع العلم بأنه سيتولى القيادة في الفترة ما بعد الظهيرة أيضاً.

وكان سائق ريسينغ بوينت المكسيكي سيرجيو بيريز متقدما على سائق مرسيدس الفنلندي فالتري بوتاس الذي قاد سيارة “دبليو 10” لتسجل أول ظهور لها أول صباح في التجارب قبل أن يتسلم بطل العالم 5 مرات لويس هاملتون بعد غترة الغداء.

وفي أول ظهور للإسباني على متن مكلارين، كان كارلوس ساينز متحمساً حيث أكمل 56 لفة أمام زميله السابق نيكو هولكنبرغ سائق رينو الذي كان ثالث أكثر السائقين نشاطًا بعد فيتيل وبوتاس برصيد 56 لفّة. وأما بالنسبة للهولندي ماكس فيرشتابن فقد أتم 52 لفّة وتواجد في المركز الخامس بـ 1:20.174 ثانية.

ورفع العلم الأحمرإذ كان يوما صعباً على السائق الفرنسي رومان غروجان سائق فريق هاس الذي عانى مشاكل فنية إذ توقفت سيارته على المسار بسبب مشكلة في ضغط الوقود، مكملاً 12 لفة، بعدها، أصلح الفريق المشكلة ليعود الفرنسي لتحسين زمنه لإكمال خمس لفات اخرى فقط. بينما رفع العلم ألأحمر للسائق الفنلندي كيمي رايكونن بعد أن تزحلقت سيارته (ألفا روميو) عند المنعطف الخامس لتدخل الى منطقة الحصى وذلك لعدم وجود تماسك لأرضية الحلبة في أول لفة له بعد خمس دقائق من بداية اليوم الإفتتاحي.

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سيباستيان فيتيل 72 1:18.161

سيرجيو بيريز 20 1:19.944

فالتيري بوتاس 69 1:20.127

كيمي رايكونن 46 1:20.160

ماكس فيرشتابن 52 1:20.174

كارلوس ساينز 56 1:20.430

نيكو هلكنبرغ 64 1:20.980

رومان غروجان 18 1:21.500

دانييل كفيات 35 1:21.732

الفترة المسائية (بعد الظهر):

وفي الفترة ما بعد الظهرفشل فريق مرسيدس في تحطيم الزمن الأسرع الذي سجله فيتيل لليوم الأول، فقد كان الوقت الذي سجل فيه حامل لقب البطولة، لويس هاميلتون ظهوره الأول في اليوم الإفتتاحي لتجارب الشتوية مكملاً 81 لفة مكتفيا بالمركز التاسع خلف زميله بوتاس، وقد قسًم فريق السهام الفضية المهام للزميلين في فترتين بحيث إكتفى بوتاس بالمركز الثامن برصيد 69 لفة صباح هذا اليوم. وبذلك أجرى الفريق 150 لفة للمجموع.

أما بالنسبة لفيتيل الذي إستلم مهامه ليوم كامل، فقد أكمل 97 إضافية للفترة المسائية من دون إحداث اي تحسين في الزمن ليركز في إتمام أكبر عدد من اللفات لتكون مجموع عدد لفاته لليوم الإفتتاحي 169 لفة.

ومن جانبه، حقق الإسباني كارلوس ساينز الإبن المركز الثاني الذي إستلم مهامه ليوم كامل هو الأخرعلى متن مكلارين برصيد 119 لفة. وسجل دانيال ريكاردو ظهوره الأول ايضأ على متن المقاتلة رينو “أر إس 19” مكتفيا بالمركز الحادي عشربعد أن قسًم الفريق مهام زملاء الفريق مثل مرسيدس.

وأكمل المكسيكي بيريز 10 لفات إضافية في الفترة الثانية فقط وهو السائق الوحيد الذي أجرى الإختبار لفريقه مثل فيتيل اليوم بحيث سيتولى مهام التجارب زميلة لانس سترول ليوم غد.

في هذه الأثناء ، لم يخرج فريق ويليامز للحلبة على الإطلاق إذ استبعد نفسه من اليوم الثاني لإجراء إختباراته ليوم غد ايضا بحجة عدم جهوزية “إف دبليو 40”.