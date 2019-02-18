كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تستثمر 700 مليون يورو في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الحكومة الفرنسية عن استثمارها الداعم للشركات الفرنسية بـ700 مليون يورو في صناعة البطاريات للسيارات الكهربائية.

يهدف الاستثمار الحكومي الفرنسي لخفض اعتماد الشركات الفرنسية على الاستيراد من الصين، ويقول الرئيس الفرنسي "بصفتي رئيساً لفرنسا لا يسعدني الوضع الذي يتم فيه إنتاج 100% من بطاريات سيارتينا الكهربائية في آسيا".

تشمل خطة فرنسا دعم صناعة البطاريات المحلية، بالإضافة لدعم خدمات السيارات الكهربائية مثل محطات الشحن لجعل السيارات الكهربائية اعتمادية.