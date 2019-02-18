كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد استقلالها عن سيات.. "كوبرا" تشوقنا لأول سياراتها الاختبارية على الإطلاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت سيات بفصل علامة كوبرا التي كانت تختص سابقاً بسيارات الأداء العالي من سيارات سيات.

وقد كشفت كوبرا عن صورة تشويقية لأول سياراتها على الإطلاق وهي سيارة اختبارية قادمة إلى معرض جنيف الدولي للسيارات. لا توجد أي معلومات رسمية حول السيارة، ولكن يتوقع أن تكون سيارة SUV.

يقول الرئيس التنفيذي لكوبرا Wayne Griffiths "إن السيارة الاختبارية هي نموذج لما تمثله كوبرا، وهي سيارة خاصة وفريدة من نوعها ذات تصميم مذهل ونحوي يعبر عن الأداء ويظهر الطاقة التي لدينا في كوبرا لتطوير الجيل التالي من السيارات".