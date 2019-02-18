مرسيدس G-Class تحصل على تعديل روسي بألياف الكربون

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الخليج ٣٦٥ نت – لملاك مرسيدس G-Class دوماً رغبة للتميز والانفراد عبر الـSUV الفاخرة الخاصة بهم، وهو ما تعمل شركة TopCar الروسية على استهدافه من خلال حزمة جديدة مميزة باسم Inferno.
تأتي حزمة التعديلات لتضيف أكثر من 70 قطعة جديدة مصنوعة من ألياف الكربون والكيفلار بالكامل، مما يغطي كافة أجزاء G-Class، بداية من المصدات الأمامية والخلفية، وصولاً إلى كل من الأبواب والرفارف والعتبات الجانبية وغطاء المحرك والسقف، بل وحتى غطاء العجلة الاحتياطية.
تم استبدال الشبك القياسي بآخر جديد يشبه شبك نسخة G63 من الـSUV الفاخرة، مع استبدال شارة مرسيدس في وسطه بشعار القرش الخاص بشركة TopCar، في حين اكتملت التغييرات الخارجية بإضافة مصابيح LED علوية وطلاء أخضر داكن جذاب بجانب وجود عجلات 22 أو 23 إنش، في حين حصلت مقصورة مرسيدس G-Class على داخلية مغطاة بجلد التمساح الطبيعي وزخارف ذهبية.
هذا ومن المخطط أن يتم استعراض G-Class Inferno خلال معرض جنيف للسيارات المقبل، في حين تبدأ سعر حزمة التعديلات فقط عند 21,573$ (80,900 ريال)، حيث تتاح النسخة الكاملة منها مع أغطية حماية ومصابيح LED إضافة بسعر 30,278$ (113,550 ريال)، ولكن لمن يرغب بالحصول على خارجية كاملة مغطاة بألياف الكربون مع كافة المميزات، فسيرتفع السعر إلى 44,824$ (168,100 ريال)، حيث يكون ذلك للحزمة منفصلة دون احتساب سعر الـSUV الفخمة.
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