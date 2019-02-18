كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمازون تستثمر 700 مليون دولار في شركة "Rivian" للسيارات الكهربائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت شركة أمازون بضخ استثمار 700 مليون دولار في شركة Rivian المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية.

وتركز شركة ريفيان على إنتاج SUV وبيك أب كهربائية، وفي رغبتها لتوسيع استثماراتها قامت أمازون باستثمار 700 مليون دولار في ريفيان، يقول الرئيس التنفيذي Jeff Wilke في أمازون "نحن نستوحي من رؤية ريفيان لمستقبل النقل الكهربائي. "وأضاف: لقد قاموا ببناء مؤسسة رائعة مع منتجات وتقنيات رائدة. يسعدنا أن نستثمر في هذه الشركة المبتكرة".

يقول الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة ريفيان RJ Scaringe "يعتبر هذا الاستثمار معلماً هاماً بالنسبة لريفيان والتحول إلى التنقل المستدام".