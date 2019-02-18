جمس اكاديا 2020 المحدثة تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – حصلت جمس اكاديا 2020 على تحديث منتصف العمر رسمياً، ما يمنح جيلها الثاني مجموعة تحديثات بعد مرور 3 أعوام على وصوله للأسواق.

تستمد الـ SUV طاقتها عبر محرك تيربو 2 لتر 4 سلندر قوة 230 حصان وعزم دوران 350 نيوتن متر جنباً إلى جنب مع 2.5 لتر 4 سلندر و3.6 لتر 6 سلندر في فئات SLT ودينالي.

وقد قامت جمس باستبدال ناقل الحركة الأوتوماتيكي 6 سرعات بآخر جديد 9 سرعات، وتدّعي الصانعة الأمريكية بأنه يقدّم تسارعاً وكفاءة أفضل، بالإضافة إلى إتاحة مساحة أفضل بالكونسول الوسطي عبر استبدال ناقل الحركة التقليدي بالإلكتروني، أيضاً تم تحديث التعليق الهوائي ما يحسّن الراحة مع إضافة مكابح أوتوماتيكية.

تتميز اكاديا 2020 ظاهرياً بواجهة وخلفية جديدة، حيث الإضاءة على شكل حرف C، الشبك زخرفاته سوداء، المرايا الجانبية مدمج فيها إشارات LED، جنوط العجلات فريدة من نوعها بإطارات لكل التضاريس أو لكل المواسم.

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اكتسبت المقصورة شاشة لمسية 8 إنش للمعلومات الترفيهية بدقة أفضل ونظام محسّن للتعرف على الصوت، لوحة شحن لاسلكية جديدة، منفذين USB-C، كاميرا رؤية خلفية عالية الدقة وشاشة عرض علوية.

هذا ولم يتم إصدار تفاصيل أسعار جمس اكاديا 2020، لكن يفترض إعلانها عند إطلاقها بالأسواق نهاية العام الجاري على أن يتم إنتاجها بمصنع جنرال موتورز في ولاية تينيسي.