نيسان "ليف" الكهربائية.. الأكثر مبيعًا في أوروبا

كتب - باسل الحلواني

شهدت مبيعات نيسان ليف(LEAF)، الحائزة على العديد من الجوائز، في جميع أنحاء أوروبا تزايدًا كبيرًا مع استمرار تطلع المستهلكين للسيارات الكهربائية (EVs).

أصبحت النرويج أيضًا من أهم الأسواق للسيارة LEAF، حيث تجاوزت مبيعاتها بهذا السوق أكثر من 12 ألف سيارة خلال العام 2018، ويعتبر زيادة حجم المبيعات شاهدًا على اهتمام البلاد بحلول الاستدامة، وانعكس هذا النجاح أيضًا في المملكة المتحدة، حيث تظل نيسان LEAF هي السيارة الكهربائية الأفضل مبيعًا هناك.

قالت "نيسان"، في بيان لها حصلت "سيارات الوفد" على نسخة منه، أنه نظرًا لارتفاع الطلب المستمر،

أصبحت نيسان LEAF هي أكثر السيارات الكهربائية مبيعًا في أوروبا لعام 2018، مع أكثر من 40 ألف سيارة تم بيعها في جميع أنحاء القارة.

تطمح نيسان لأن تكون السيارة ليف LEAF الأكثر تنافسية في السوق، لذلك كشفت نيسان أخيرًا عن طرازين جديدين من LEAF موجهة لأوروبا، السيارة نيسان LEAF e + 3.ZERO Limited Edition الجديدة والسيارة LEAF 3.ZERO.

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تم تزويد LEAF e + 3.ZERO ببطارية 62kWh ، التي توفر أداءً فائقًا

يصل إلى 239 ميلًا، أما نيسان LEAF 3.ZERO الجديدة، تم تزويدها ببطارية 40 كيلو وات في الساعة، وهي السيارة الكهربائية الأكثر مبيعًا في أوروبا، وتمتاز بوجود شاشة معلومات وترفيه بقياس 8 بوصات، كما تتيح خدمات توصيل إضافية مثل door-to-door navigation، وسيتوافر تطبيق Nissan Connect EV الجديد كليًا والمحسّن عند طرح LEAF 3.ZERO الجديد للبيع في أوروبا.

أبدى كين راميريز، نائب الرئيس الأول للمبيعات والتسويق في شركة نيسان أوروبا تفاؤله بهذا الإعلان، مشيرًا إلى أن نيسان LEAF لا تزال خيارًا أساسيًا لسائقي السيارات الكهربائية في أوروبا، وذلك لقدراتها المتعددة.

أوضح كين، أن السيارة LEAF هي أيقونة نيسان لتقنية Nissan intelligent Mobility، خصوصًا مع ازدياد نمو حجم المنافسة في أوروبا.