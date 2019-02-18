خبير سيارات: توطين التكنولوجيا الحديثة يصب في مصلحة المستهلك المصري

قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، والمدير التنفيذي السابق لربطة مصنعي السيارات، إن مناخ الاستثمار في مصر، أصبح جاذبًا للشركات الأجنبية العالمية، في ظل الإصلاحات الاقتصادية الحالية.
أضاف "مصطفى"، أن عودة شركة مرسيدس بنزللعمل في مصر مجددًا، أكبر دليل على أن الاقتصاد القومي يسير في الطريق الصحيح.
توقع خبير السيارات، أن تسهم عودة الشركة الألمانية، إلى الإسراع نحو التحول إلى
أكد "مصطفى"، أن توطين التكنولوجيا الحديثة للسيارات يصب في مصلحة المواطن المصرى، نظرًا لأن صناعة السيارات محليًا سيساعد بشكل كبير في تقليل التكلفة على المستهلك.
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