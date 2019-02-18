شكرا لقرائتكم خبر عن أودي تشارك بنسخة e-tron من سيارة Q4 بمعرض جنيف الدولي والان مع التفاصيل

استثمارا للنجاح الكبير الذي حققته النسخة الرياضية من طراز e-tron الكهربائي تستعد شركة أودي لطرح نسخة SUV من الطراز نفسه قريبا، وفقا للعين الإخبارية.

يأتي ذلك ضمن مشاركة الشركة الألمانية الكبرى بفعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات الذي يبدأ رسميا في يوم 5 مارس/آذار المقبل.

ونشرت شركة أودي لقطات هي الأولى للنسخة الـSUV من طراز e-tron التي اختارت لها اسم Q4، ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات هذه اللقطات الجديدة للطراز.

وأظهرت اللقطات التي كانت على شكل رسومات توضيحية العديد من التفاصيل الخاصة بالتصميم الخارجي للنسخة الـSUV من طراز Q4 e-tron، ومنها أن الطراز سيزود بإطارات ضخمة.

في حين تحفظت شركة أودي على أي تفاصيل تتعلق بمواصفات محرك الطراز الجديد لحين عرضه رسميا أمام الجمهور بالمعرض السويسري.