“بالصور” إحدى سيارات الملك فهد تلفت أنظار زوار معرض “الفهد.. روح القيادة” بالكويت

الخليج ٣٦٥ نت – انتشرت صور تظهر فيها إحدى سيارات الملك “فهد بن عبدالعزيز” -رحمه الله-، بمعرض “الفهد.. روح القيادة” المقام حالياً في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت، لرصد تاريخ الملك فهد. وقد لفتت السيارة أنظار زوار المعرض، والتي كانت من طراز “أولدز موبيل” موديل 1980 بيضاء اللون، وتحمل لوحة رقم 233036. كما وثّق المعرض مظاهر الأخوة بين قيادة البلدين من خلال عرض مرئي، يُظهر اصطحاب الملك “فهد” للشيخ “جابر الأحمد الجابر الصباح” أمير الكويت -رحمه الله-، في نزهة برية في هذه السيارة في ثمانينيات القرن الماضي، وظهر فيها أيضاً مع الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

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