أمانة جازان تُصدر بياناً بشأن لجوء مواطن لسفلتة طريق منزله على نفقته الخاصة

الخليج ٣٦٥ نت – علّقت أمانة جازان في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بشأن قيام مواطن في جازان بسفلتة طريقاً بـ29 ألفاً، وسؤال المواطنين “أين ذهبت ميزانية الـ 14 مليوناً؟”، بأنها وجّهت بتشكيل لجنة فنية للوقوف على الواقعة، واتضح بالمعاينة الأولى بأن سماكة السفلتة المنفذة تقل عن 5 سم في أغلب الشارع، وسيتم إخضاع تلك السفلتة وطبقة الردم للاختبارات ومن ثم اتخاذ قرار بإزالتها أو عمل طبقة إسفلت جديدة.

وأشارت إلى أن الشارع المذكور مدروس ومدرج من قبل بلدية المحافظة ضمن مشروع معتمد جارٍ تنفيذه، ومدة تنفيذ المشروع 360 يوماً، وتم تسليمه للمقاول بتاريخ 17 / 12 / 1439هـ، وبدأ بالفعل في تنفيذ أعمال التمهيد والردم والدك والتسوية لطرق قرى المركز ومن ضمنها الأمتار التي قام المواطن بسفلتتها أمام منزله بطول 117 متراً وبعرض 3 أمتار.

يُذكر أن الموقع الذي قام فيه المواطن بسفلتة الشارع المؤدي إلى منزله يبعد عن محافظة العيدابي بمسافة تزيد عن 50 كم ويقع ضمن قرى مركز ريع مصيدة في منطقة جبلية على ارتفاع 200 متر تقريباً عن سطح البحر، كما أن المواطن لجأ إلى سفلتة الطريق على حسابه الخاص بعد طول انتظار ومطالبات مستمرة وسحب المشروع من قِبَل المقاول.