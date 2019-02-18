140 مليون ريال تعويض لامرأة بسبب حزام سيارة هوندا!

الخليج ٣٦٥ نت – حكمت هيئة المحلفين بمحكمة ولاية تكساس مؤخراً عن أحقية سيدة أمريكية في تعويض بقيمة تزيد على 37 مليون دولار (138.75 مليون ريال)، وذلك بعد مقاضاتها هوندا لمساهمة حزام أمانها في إصابتها بالشلل من حادث في ميني فان اوديسي عام 2015.

رفعت السيدة سارة ميلبورن دعوتها القضائية حول تصميم أحزمة أمان هوندا، وذلك بعد أن قام سائق أوبر الذي كانت تستقل سيارته بتخطي أحد إشارات المرور الحمراء، قبل أن يصطدم بها أحد سيارات البيك اب في مدينة دالاس.

قام محامي سارة ببناء قضيته على أن أحزمة أمان هوندا اوديسي مصممة بشكل سئ وساهمت في الإصابات التي عانت منها السيدة البالغة من العمر 27 عاماً لاحقاً، حيث أدى الحادث إلى كسر عمودها الفقري لتصاب بعده بشلل رباعي دائم.

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في الوقت ذاته، أعلن محامي هوندا أن الشركة غير مسؤولة عن إصابات سارة نظراً لكون أحزمة أمانها متوافقة مع معايير السلامة الأمريكية، ولهذا فسوف تقوم الشركة بالعمل على طلب الاستئناف وإعادة النظر في الحكم.

هذا وقد رد محامي سارة في النهاية موضحاً أن أحزمة أمان الميني فان التي كانت تجلس سارة فيها تعتمد على جزئين بشكل معقد وغير مألوف للعديد من الأشخاص، وهو ما يصعب من مهمة ربطها بالشكل الصحيح.