إلزام شركة سيارات تعويض سيدة بمبلغ 37 مليون دولار.. تعرف على السبب

كتب: باسل الحلواني
حكمت إحدى المحاكم الأمريكية بتغريم شركة صناعة السيارات هوندا، بمبلغ 37 مليون دولار، لصالح سيدة تبلغ من العمر 27 عاماً، أصيبت بالشلل، بعد تعرضها لحادث، أثناء استقلالها سيارة من طراز هوندا.
وتعود وقائع الحادث إلى عام 2015، عندما كانتالضحية تستقل إحدى سيارات شركة "أوبر"، من طراز هوندا، قبل أن يقطع سائقها إشارة المرور، ويصطدم بشاحنة تصادف مرورها، الأمر الذي أدى إلى إصابتها بشلل تام.
وحمل محامي الضحية المسئولية لشركة هوندا، حيث
من جانبها قالت شركة هوندا في بيان رسمي لها، أنها سوف تستأنف على الحكم، مؤكدة عدم مسئوليتها عن الإصابة، نظراً لأن هذا النوع من أحزمة الأمان، مطابق للمواصفات الفيدرالية القياسية.
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