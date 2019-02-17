إلزام شركة سيارات تعويض سيدة بمبلغ 37 مليون دولار.. تعرف على السبب

كتب: باسل الحلواني

حكمت إحدى المحاكم الأمريكية بتغريم شركة صناعة السيارات هوندا، بمبلغ 37 مليون دولار، لصالح سيدة تبلغ من العمر 27 عاماً، أصيبت بالشلل، بعد تعرضها لحادث، أثناء استقلالها سيارة من طراز هوندا.

وتعود وقائع الحادث إلى عام 2015، عندما كانت

الضحية تستقل إحدى سيارات شركة "أوبر"، من طراز هوندا، قبل أن يقطع سائقها إشارة المرور، ويصطدم بشاحنة تصادف مرورها، الأمر الذي أدى إلى إصابتها بشلل تام.

وحمل محامي الضحية المسئولية لشركة هوندا، حيث

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أكد أن تصميم حزام الأمان ساهم في تفاقم إصابة السيدة، نظراً لأنه مكون من نظام يصعب استخدامه، ماتسبب في كسر العمود الفقري للسيدة.

من جانبها قالت شركة هوندا في بيان رسمي لها، أنها سوف تستأنف على الحكم، مؤكدة عدم مسئوليتها عن الإصابة، نظراً لأن هذا النوع من أحزمة الأمان، مطابق للمواصفات الفيدرالية القياسية.