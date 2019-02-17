كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكلارين تكشف عن سيارتها "MCL34 F1" الجديدة للفورمولا 1 (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مكلارين عن سيارتها الجديدة MCL34 F1 قبل بدء موسوم الفورمولا ون في أسبانيا الأسبوع المقبل.

تأتي MCL34 بتصميم سيارات الفورمولا ون المعهود مع تطورات كبيرة في التفاصيل خصوصاً الزوائد الأيروديناميكية التي تأتي بطبقات متعددة الارتفاعات والزوايا، وتأتي السيارة بمحرك مطور بالتعاون مع رينو، وشارك عدد من الشركات منها شركة ديل في تطوير السيارة.

مع الموسم الجديد فإن سائقاً جديداً سيدخل فريق مكلارين بعد 12 سنة من دخول أخر سائق سباقات للفريق، ويقول رئيس فريق مكلارين "نحن في عملية إعادة بناء، و التي ستكون رحلة".

ستنافس مكلارين عدداً من الفرق المتمرسة من ضمنها فيراري، ومرسيدس التي كشفت عن سيارتها قبل أيام.