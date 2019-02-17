السجن 3 أشهر وغرامة 7,250 ريال لرجل خدع رادار السرعة

الخليج ٣٦٥ نت – من المؤكد أن أغلب السائقين يكرهون رؤية رادار وكاميرا تسجيل السرعة، رغم أن هذه الأجهزة بالطبع لن تسجل لك أي غرامة طالما كنت ملتزماً بحدود السرعة القصوى ولا تقوم بأي مخالفات.

رغم كل ذلك، هناك بعض الأشخاص الذين يرون أن هذه القوانين لا فائدة منها ويجب تفاديها بأي طريقة، وقد كانت أحد أحدث الأمثلة على ذلك رجل أعمال باسم مايكل تويزل من مقاطعة غرب يوركشاير الإنجليزية، حيث حصل مؤخراً على حكم بالسجن ثلاثة أشهر مع دفع غرامة قدرها 1,500 جنيه استرليني (7,250 ريال) بعد استخدمه جهاز تشويش ليزر على سيارته لأجل منع إشارات رادار الكاميرات من التقاطه.

أثناء قيادة الرجل البالغ من العمر 58 عاماً بالقرب من أحد كاميرات سيارات الفان التابعة للشرطة على طريق A658، ظهر كود خطأ غريب على بث كاميرا مراقبة السرعة، وهو ما جعل الضباط يشكون في الأمر ليتم فتح تحقيق في الواقعة.

اكتشفت الشرطة لاحقاً أن تويزل قام باستخدام جهاز من نوع خاص على سيارته من نوع بي ام دبليو الفئة الثالثة كي يتفادى غرامات السرعة.

هذا ويعد استخدام أي جهاز يستطيع التأثير على قدرات الشرطة في رصد سرعات السيارات على مختلف الطرق أمر مخالف للقانون بشكل واضح وخطير، ولذا ينتج عنه عادة عقوبات تتضمن السجن إضافة لغرامة مالية، وذلك نظراً لمدى قدرة هذا الفعل في التأثير على أداء أفراد الشرطة.