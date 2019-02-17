امازون تدخل صناعة السيارات الكهربائية باستثمار 2.6 مليار ريال بشركة ريفيان

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت عملاقة التسوق الإلكتروني، امازون، مؤخراً عن استثمارها 700 مليون دولار (2.62 مليار ريال) في شركة ريفيان الناشئة لصناعة السيارات الكهربائية، حيث يأتي ذلك عقب كشف الأخيرة عن موديلين بيك اب R1T وSUV R1S العاملين بالمحركات الكهربائية في معرض لوس أنجلوس للسيارات الماضي.

كشفت ريفيان عن كون كلا الموديلين قادرين على تقديم مدى يزيد على 643 كم بالشحنة الواحدة، أثناء توفير مزيج من الأداء الذي لا يضاهى على الطرق الممهدة والوعرة، حيث من المخطط أن يتم العمل على إنتاج كليهما بمصنع الشركة في ولاية إلينوي الأمريكية، على أن يبدأ طرحهما بالأسواق نهاية عام 2020 المقبل.

يذكر أن هذا الاستثمار خطوة هامة للغاية بالنسبة لكل من ريفيان والتحول لوسائل النقل المستدامة، وذلك بينما يتم إزالة العوائق المتعلقة بالأداء والكفاءة والقدرة العالية، حيث ستحافظ صانعة السيارات الكهربائية الناشئة على استقلالها، رغم أن قيمتها الحالية ليست واضحة بشكل محدد بعد وتتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار (3.75 إلى 7.5 مليار ريال) حسب تقديرات وكالة رويترز، كما أنه يمثل دخول امازون في صناعة السيارات الكهربائية ما يجعلها منافساً قوياً في وجه تيسلا.