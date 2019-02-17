كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رانج روفر سبورت HST تنطلق بمحرك هجين قوته 395 حصان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت لاند روفر مؤخرا عن نسخة هجينة من سيارتها رانج روفر سبورت HST الجديدة، والتي تعتبر أول سيارة بنظام دفع هجين بسيط تنتجها مجموعة جاجوار-لاند روفر بشكل موسع.

وتحمل هذه النسخة من السيارة نظام دفع هجين بسيط مكون من محرك بنزين 6 اسطوانات كمحرك أساسي بالسيارة، وهو بسعة 3000 سي سي وبقوة 395 حصان و550 نيوتن متر من عزم الدوران، ويعتبر بديل جديد لمحرك V6 من الشركة وذلك لتوافقه مع الشاحن التوربيني الكهربائي الفائق الجديد الذي يضم محرك كهربائي قوي جدا.

وذكرت الشركة أن المحرك الكهربائي المدمج بالشاحن التوربيني تصل عدد دوراته إلى 12 ألف دورة في الدقيقة خلال نصف ثانية فقط من تشغيله، وبذلك يستطيع تشغيل الشاحن التوربيني بكفاءة ويزيل أي تباطؤ معرف للشواحن التوربينية بالسيارات.

ويتميز المحرك الجديد بأنه أقل اصدارا لغاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 12% مقارنة بمحرك V6 السابق من الشركة، كما يتميز نظام الدفع الهجين بهذه السيارة بوجود نظام ومحرك كهربائي 48 فولت مخصص لتشغيل نظام تشغيل/إيقاف المحرك وأيضا لدعم المحرك الأساسي بعزم إضافي عند الحاجة.

وذكرت الشركة أن هذا المحرك يبلغ استهلاكه للوقود 9.3 لتر لكل 100 كيلومتر تقطعهم السيارة، كما يبلغ متوسط انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون من المحرك 213 جرام لكل كيلومتر تقطعه السيارة.

وحتى الأن لا يوجد أي تأكيد من الشركة الإنجليزية حول امكانية طرح هذه النسخة الهجينة من السيارة خارج انجلترا، وأكدت الشركة أن سعر هذه السيارة في سوقها المحلي يبدأ من 81 ألف و250 جنيه استرليني، أو ما يعادل مليون و836 ألف و755 جنيه مصري تقريبا.