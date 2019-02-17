كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنتلي تكشف عن سيارتها "بنتايجا سبيد" الفاخرة.. أسرع SUV في العالم! (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بنتلي بشكل رسمي سيارتها بنتايجا سبيد، وهي فئة الأداء من الـ SUV الفاخرة القوية.

خارجية بنتايجا سبيد جاءت بهوية وتصميم يميزها عن الفئة القياسية، المصابيح والمصدات والشبك أصبح داكن، الجنوط خاصة 22 إنش، العتبات الجانبية بلون السيارة، و الجناح الخلفي أكثر بروزاً، مع شارة Speed للدلالة على تميزها. أما داخلية بنتايجا سبيد يكسوها جلد ألكانتارا تطريزه على شكل ألماس، كما هنالك شارات Speed معدنية ومضيئة.

أجريت تعديلات بالشاصي حتى تقدم وضعية سبورت استجابة أفضل على الطريق، بالإضافة إلى تحديث التعليق الهوائي، و تحسين العادم حتى يصدر صوت أفضل، مع مكابح سيراميك اختيارية أكبر حجماً وأكثر قوة.

بنتلي بنتايجا سبيد تتميز بسرعتها القصوى التي تصل ل 305 كم/س، ما يعني أنها أسرع بمقدار 1 كم/س مقارنة بلامبورغيني أوروس, بمحرك ثنائي التيربو W12 سعة 6 لتر بقوة 635 حصان وعزم دوران 900 نيوتن متر، ما يطلقها من 0-100 كم/س خلال 3.9 ثوان، أي بزيادة 26 حصان وتحسّن 0.2 ثانية بالتسارع.