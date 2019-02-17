حصل محمد الزريق على جائزتين بمهرجان الدرعيه للسيارات الكلاسيكيه بسيارته البلايموث كودا موديل ١٩٧٠ وهي جائزة المركز الأول على فئة الموبار اداء عالي وجائزة أفضل ترميم سيارة كلاسيكية. يذكر ان مهرجان الدرعيه للسيارات الكلاسيكية الرابع المنعقد في ١٤-١٦ فبراير ٢٠١٩ هو المهرجان الأكبر في الشرق الأوسط للسيارات النادرة والكلاسيكية وتمت اقامته في محافظة الدرعية التاريخيه بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزريق يحصد جائزتين بمهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.