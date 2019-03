“تقرير” هكذا احتفلت كاديلاك بعيد الحب مع منافسيها من شركات السيارات في تويتر

الخليج ٣٦٥ نت – يشعر الكثير منا في يوم عيد الحب بالوحدة، ما يجعلنا نحاول دوماً البحث عن من نشاركهم يومنا بشكل أو بآخر، وهو ما دفع شركة كاديلاك الأمريكية لإرسال مجموعة من الرسائل الممازحة لعدد من العلامات الفاخرة الأخرى.

حيث لم تستجب كل من مرسيدس وتيسلا، ولكن بي ام دبليو وجاكوار قدموا ردوداً مميزة ومضحكة بالفعل.

غازلت كاديلاك علامة جاكوار بتقليد صوت القطط في تغريدتها قائلة “مياو”، لترد عليها جاكوار قائلة “Should we Escalade this to the next level?” بمعنى دعينا نصعد الأمور للمستوى التالي، ولكن مع اللعب على الكلمات باستخدام اسم طراز إسكاليد بدلاً من كلمة escalate الإنجليزية.

أما مع بي ام دبليو، فقد تساءلت كاديلاك عن ما إذا كان نظام GPS العلامة الألمانية يعمل لأنها قد تاهت في جمال مصابيحها الأمامية، حيث استغلت بي ام دبليو الفرصة لترد قائلة أن هذا بسبب مدى روعة مصابيحها الأمامية المسماة Angel Eyes.

ومع لكزس، فقد قامت كاديلاك بمدحها بشكل واضح قائلة “نحن لا نهتم برأي أي شخص. نحن نعتقد أن شبكك الأمامي جذاب للغاية”، ولكن لكزس لم تتجاوب معها بشكل لطيف قائلة أنها كبيرة للغاية في السن بالنسبة لها.

أدى هذا لجعل كاديلاك ترد على لكزس قائلة “هل تقبلين أمك بهذا الشبك؟” مشبهة شبكها الكبير بالفم الواسع، لترد لكزس لاحقاً بصورة متحركة لفتاة ترفع زجاج نافذة سيارتها مشيرة لانتهاء المحادثة بشكل مازح.

هذا ويذكر أن كاديلاك لم تحاول ذكر لينكون التي تعد منافستها الأساسية في أي من هذه التغريدات، وهو ما قد يكون رغبة منها في تأكيد قدرتها على المنافسة مع هذه العلامات الأكثر فخامة ورقياً.