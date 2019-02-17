كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أودي" تعتزم إطلاق Q4 الكهربائية في هذا الموعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد شركة أودي للكشف عن سيارتها الاختبارية Q4 الكهربائية خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات في الفترة من 7 إلى 17 مارس القادم.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الاختبارية تندرج ضمن سيارات الأراضي الوعرة المدمجة، مشيرة إلى أنها ستدخل مرحلة الإنتاج القياسي تحت اسم Q4 e-tron بحلول نهاية العام القادم.

ولم تفصح أودي حتى الآن عن أية بيانات حول معدلات الأداء أو سعة البطارية أو مدى السير .