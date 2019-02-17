بعد ظهورها في مصر.. تعرف على مواصفات "كورولا" الجديدة

كتب: باسل الحلواني

بعدما أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية "تويوتا" عن الجيل الجديد من سيارتها الشهيرة "كورولا" خلال معرض "جوانزو" الدولي للسيارات في نوفمبر الماضي، التقطت عدسات أحد نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لشاحنة سيارات تحمل مجموعة من سيارات "كورولا" الجديدة، وتسير داخل أحد الشوارع المصرية، وهي الصورة التي لاقت

استحسان العديد من رواد "فيس بوك"، خاصةً وأنها تُبرز مؤخرة السيارة التي جاءت بتصميم رياضي جذاب.

وتتميز "كورولا" موديل 2020، بوزن أخف من الموديل السابق، ما جعلها أكثر قدرة على تحسين أداء القيادة الديناميكي، فضلاً عن تعديل جميع أبعاد السيارة.

ويستوحى الشكل الجديد لـ"كورولا"، من أيقونة "تويوتا" الفارهة "كامري"، الأمر الذي أضفى الطابع الرياضي على التصميم الخارجي للسيارة.

وتقف السيارة الجديدة على جنوط رياضية قياس 18 بوصة، كما أنها مزودة بثلاث أنظمة للدفع، الأول محرك مكون من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 120 حصان، الثاني سعة 1.8 لتر يولد قوة 132 حصان، متوفر على فئات كورولا، والثالث مكون من 4 أسطوانات سعة 2.0 لتر، بقوة 169 حصان .