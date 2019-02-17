شكرا لقرائتكم خبر عن كيا "سول" تحقق رقما قياسيا في قطع المسافات بمحركها الكهربائي والان مع التفاصيل

أجمع خبراء السيارات على أن التغيير الجذري الذي شهده التصميم الخارجي للنسخة الجديدة من Soul، يستحق الإشادة التي حصل عليها من رواد معرض لوس أنجلوس الذي شهد الظهور الأول للنسخة الجديدة من هذا الطراز منتصف العام الماضي، وفقا للعين الإخبارية.

وظهرت التغييرات جلية بالتصميم الخارجي، بعد تطوير مظهر الكشافات الأمامية ومنحها الصبغة المستقبلية التي تليق بشعبية هذا الموديل.

ومن جديد، عادت سيارة SOUL للفت الانتباه من جديد بعد خضوعها لاختبار لقوة محركها الكهربائي ومدى المسافة الحقيقية التي بإمكانه قطعها دون الحاجة لإعادة شحن بطارياته.

ووفقا لموقع "موتور وان"، المختص بأخبار السيارات، فإن طراز كيا Soul حين طرح للمرة الأولى بمعرض لوس أنجلوس للسيارات، كشف عن تفاصيل مواصفات محركه الكهربائي الذي ذكر الموقع الأمريكي أنه محرك توربيني بسعة 2.0 لتر، تتراوح قوته بين 147 و201 حصان، بعزم دوران يصل إلى 246 لفة لكل قدم، وناقل سرعة مانيوال مزود بـ6 سرعات.

وفي ذلك الوقت، كشف "موتور وان" عن أن نطاق سير محرك طراز Soul يصل إلى حد 243 ميلا فقط، وهو ما نجح الطراز في تجاوزه على غير المتوقع خلال الاختبار، بوصوله لـ246 ميلا سيرا بطاقة بطاريته.

يذكر أن سيارة كيا Soul الكهربائية ستطرح للبيع بالأسواق رسميا بداية من عام 2020 المقبل، على أن تكشف كيا عن تكلفة سيارتها الجديدة قبل طرحها مباشرة.