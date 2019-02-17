مفاجأة تتعلق بأسعار قطع غيار السيارات الأوروبية بعد "زيرو جمارك"

كتب: باسل الحلواني

أثار تطبيق الإعفاء الجمركي الكامل على السيارات أوروبية الصنع، منذ مطلع "يناير" الماضي، تنفيذاً لبنود اتفاقية الشراكة الأوروبية، تساؤلاً مهماً لدى الشارع المصري، مفاده: "هل سيتم إعفاء قطع الغيار المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية أسوة بالسيارات الكاملة؟".

يجيب عن هذا السؤال اللواء عبد المنعم القاضي، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، حيث أكد أن احتساب نسب الخفض على قطع غيار السيارات الأوروبية يختلف عن السيارات الكاملة، حيث تتراوح نسب الخفض الجمركي على قطع الغيار

القادمة من دول الاتحاد الأوروبي بين 5 إلى 30%.

وقال"القاضي"، إن أسعار قطع الغيار للمركبات التي سعتها اللترية 1600 سي سي، ستنخفض بين 2 إلى 10%، أما قطع الغيار المخصصة للسيارات ذات السعة اللترية الأكبر فقد يصل معدل انخفاضها إلى 20%.

وأوضح أن مراكز الخدمة التابعة للوكلاء، مازال لديها كميات كبيرة من قطع الغيار بالأسعار القديمة قبل تطبيق الإعفاءات الجمركية.

وصرح بأن إعفاء قطع غيار السيارات الأوروبية من

الجمارك لن يؤثر على التصنيع المحلي، نظراً لارتفاع أسعار قطع الغيار الأوروبية، مقارنة بالمنتجة محلياً، رغم تساويهم في الجودة.

وكانت مصلحة الجمارك قد بدأت في تطبيق نسبة الخفض الجمركي على السيارات الأوروبية، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1 يناير 2019، حيث اشتمل القرار على نسبة خفض بنحو 100% على السيارات واردة الاتحاد الأوروبي لتكون صفر، بينما السيارات الواردة من تركيا يتم خفضها بنحو الـ 90% طبقاً لـ الاتفاقية التي وقعت بين البلدين بدلاً من النسبة البالغة نحو الـ 80%، في حين أن سيارات الواردة من دول "الافتا" يتم خفض جماركها بنحو الـ 90% بدلاً من 80% طبقاً لـ إتفاقية التجارة الموقعة.