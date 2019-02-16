كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. ألبينا تكشف عن أيقونتها "B7 2020" الجديدة بقوة 600 حصان (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الكشف عن ألبينا B7 2020 بمظهر أكثر حدة وعدوانية و مواصفات عالية، وتعتبر تعديل رياضي بحث على بي ام دبليو الفئة السابعة 2020 المحدثة.

حصلت ألبينا B7 2020 على مصد جديد ذو فتحات تهوية، مع كتابة Alpina و خطوط أفقية قوية، كذلك جناح خلفي، و عادم رباعي، مع طلاء أزرق وأخضر خاص، و عادم فولاذي مقاوم للصدأ يقلل الضغط الخلفي والوزن، كما حدّثت نظام المكابح، و استخدمت إطارات ميشيلان بجنوط 20 أو 21 إنش، نظام دفع رباعي بأداء محسّن.

أما من الداخل فالسيارة مكسوة بجلد نابا، وحصلت على مقاعد مريحة متعددة الوظائف، تطعيمات السيراميك على الأبواب، شاشة عرض علوية، كاميرا رؤية خلفية، أسطح بجلد لافالينا عالي الجودة، تطريز أزرق وأخضر على المقود الرياضي، عدادات قياسات خاصة، وزخرفات بالخشب.

أما إذا كنت تريد مزيد من الفخامة يمكنك طلب الحزمات الإضافية التي تزود السيارة بنظام ترفيه خلفي، فتحة سقف، نظام صوتي محيطي، إضاءة داخلية LED متكيّفة، الشحن اللاسلكي، التحكم بالإيماء، أبواب تنغلق أوتوماتيكياً، نقطة واي فاي، مقاعد تدعم التدليك، و الرؤية الليلية.

تأتي ألبينا B7 2020 بمحرك V8 ثنائي التيربو سعة 4.4 لتر قوة 600 حصان وعزم دوران 800 نيوتن متر، حيث تتسارع من 0-96 كم/س خلال 3.5 ثوان بسرعة قصوى 330 كم/س و ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات محدّث.

ستتوفر ألبينا B7 2020 في الأسواق العالمية خلال الربع الثالث من العام الجاري مقابل 141,700 دولار.