لأول مرة.. مبيعات السيارات الكهربائية تتخطى الـ2 مليون وحدة

كتب: باسل الحلواني

يبدو أن أيام السيارات التقليدية باتت معدودة على مستوى العالم، بعدما شهدت مبيعات السيارات الكهربائية ارتفاعا كبيرا خلال العام الماضي، لتتخطى الـ2 مليون وحدة، بمعدل ارتفاع بلغ 67%، وهو مايمثل زيادة تقدر بـ1.2 مليون سيارة، بحسب البيانات الصادرة عن الموقع العالمي "ev sales"، المتخصص في إحصاءات السيارات الكهربائية.

وجاءت مبيعات سيارات تسلا الأمريكية في المركز الأول بعدما تمكنت من تسليم 245 ألف و240 سيارة، بحصة

سوقية 12%، بينما احتلت "بي واي دي"، المركز الثانى بإجمالي مبيعات بلغ 227 ألفًا و364 وحدة بحصة سوقية، فيما تمكنت "بايك" من اقتناص المركز الثالث بإجمالى 164 ألفًا و958 سيارة، وبحصة سوقية 8%، وحلت BMW في المركز الرابع بإجمالى 129 ألفا و398 سيارة، بحصة سوقية 6%، أما المركز الخامس فجاء من نصيب العلامة اليابانيةنيسان بتسليمها 96 ألفا و949 وحدة، بحصة سوقيه 5%.

واستطاعت الصين أن تتصدر قائمة الدول الأعلى مبيعًا للسيارات الكهربائية بحصة سوقية 49%، وفقا للبيانات الصادرة عن الموقع العالمي، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية فى المركز الثانى بحصة 16%، أما ألمانيا فحصدت المركز الثالث بحصة سوقية 13%.

جدير بالذكر أن شركات صناعة السيارات العالمية اتجهت خلال السنوات الأخيرة إلى إنتاج وسائل نقل أقل تلويثا للبيئة، وتعتبر الصين سببًا رئيسيًا في اتجاه الكيانات الكبرى نحو التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية، بعد مساعيها لحظر استخدام السيارات التقليدية بحلول عام 2030.