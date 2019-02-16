كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أودي تنشر صور تشويقية لسيارتها الجديدة "Q4 e-tron" قبل الكشف عنها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت شركة أودي الألمانية صور تشويقية لسيارتها الكهربائية الجديدة "Q4 e-tron"، وذلك قبل أيام من الكشف عنها بشكل رسمي.

كما تبدو Q4 e-tron بتصميم رياضي منخفض، ونلاحظ واجهة السيارة المميزة لسيارات e-tron بمصابيحها المشدودة وشبكها المغلق. أما التصميم الداخلي فيبدو قادماً بتقنية عالية مع لوحة العدادات الرقمية والشاشة الوسطية المائلة باتجاه السائق، وشاشة HUD على الزجاج الأمامي.

ستأتي السيارة بمدى 300 كم وسوف تكون منافسة لتيسلا موديل Y القادمة.