كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيارة أودي الكهربائية القادمة ستكون صغيرة وبسعر مناسب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن توسع أودي التالي لن يكون للسيارات الأفخم والأسرع، بل إلى السيارات الكهربائية الشعبية.

ستكون سيارة أودي القادمة منافسة للسيارات الكهربائية الصغيرة من نيسان وفورد وشيفرولية، وإن كنا لا نستطيع توقع سعر منخفض لأي أودي.

ستكشف أودي قريباً عن سيارة كهربائية اختبارية من فئة SUV صغيرة الحجم، وقد تلمح لسيارة أودي الصغيرة المتوقع قدومها في أواخر 2020 من نفس مصنع جولف I.D. Neo.